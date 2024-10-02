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Тролейбус, який курсує із центру столиці, змінить маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Тролейбус, який курсує із центру столиці, змінить маршрут
фото: ілюстративне

На вул. Митрополита Василя Липківського буде мінятися дорожнє покриття

Завтра, 3 жовтня, у Києві змінить маршрут тролейбус № 3. Про це повідомляє КП «Київпастранс»

Зміни пов’язані із запланованим влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Митрополита Василя Липківського.

Тролейбус, який курсує із центру столиці, змінить маршрут фото 1

Зокрема, із 7:00 до 22:00 рух тролейбусів організують від Залізничного масиву до вул. Солом’янської за власним маршрутом, далі Солом’янська площа – просп. Повітряних Сил – вул. Івана Огієнка – вул. Георгія Кірпи – вул. Січеславська – вул. Митрополита Василя Липківського – вул. Гетьмана Павла Скоропадського, далі за власним маршрутом.

Для зручності пасажирів маршруту присвоєно № 3-А. «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

До відома, роботи зі спорудження тунелю під залізничними коліями в районі станції «Троєщина 2» попередньо подовжено до 30 жовтня. Тунель має вивести Подільський мостовий перехід до вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича. 

Теги: Троєщина Київпастранс громадський транспорт дороги

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