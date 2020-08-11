До уваги водіїв! На Львівській площі дві ночі перекриватиметься рух



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Під час ремонтних робіт рух на Львівський площі буде обмежено частково

На Львівській площі триватиме поточний ремонт дорожнього покриття

Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що на площі виконають поточний ремонт. У ніч проти середи старе покриття знімуть.

Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.





Як повідомлялося, на Південному мосту почалися ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту частково обмежено рух.

11 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ремонт Борщагівського шляхопроводу завершується і за два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.