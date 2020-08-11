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    До уваги водіїв! На Львівській площі дві ночі перекриватиметься рух

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    Під час ремонтних робіт рух на Львівський площі буде обмежено частково - До уваги водіїв! На Львівській площі дві ночі перекриватиметься рух
    Під час ремонтних робіт рух на Львівський площі буде обмежено частково

    На Львівській площі триватиме поточний ремонт дорожнього покриття

    Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зазначається, що на площі виконають поточний ремонт. У ніч проти середи старе покриття знімуть.

    Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.


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    Як повідомлялося, на Південному мосту почалися ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту частково обмежено рух.

    11 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ремонт Борщагівського шляхопроводу завершується і за два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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