До уваги водіїв! На Львівській площі дві ночі перекриватиметься рух
На Львівській площі триватиме поточний ремонт дорожнього покриття
Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Зазначається, що на площі виконають поточний ремонт. У ніч проти середи старе покриття знімуть.
Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.
Як повідомлялося, на Південному мосту почалися ремонтні роботи. У зв'язку з чим із 22:00 7 серпня до 28 вересня на мосту частково обмежено рух.
11 серпня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ремонт Борщагівського шляхопроводу завершується і за два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги.