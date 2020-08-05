Кличко анонсував відкриття оновленої магістралі, що до цього не бачила ремонту 30 років (відео)
Завершується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара
Наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві. Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали «чистове» асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита», - повідомив мер.
За його словами, інтенсивність трафіка на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.
На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це - міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослугує мінімум 10 років.
«Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому», - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, упровдож трьох ночей триватимуть роботи з улаштування верхнього шару покриття на проспекті Любомира Гузара в Києві. Фінальний шар покриття облаштовують у напрямку просп. Леся Курбаса.