Кличко анонсував відкриття оновленої магістралі, що до цього не бачила ремонту 30 років (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожники вночі асфальтують покриття на проспекті Любомира Гузара Фото: Київавтодор

Завершується капітальний ремонт проспекту Любомира Гузара

Наприкінці цього тижня завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві. Відео про те, як працювали дорожники минулої ночі, мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Столичні дорожники вийшли на фінальну стадію капітального ремонту проспекту Любомира Гузара. Минулої ночі там розпочали «чистове» асфальтування. І вже наприкінці цього тижня повністю оновлена дорога на проспекті буде відкрита», - повідомив мер.

За його словами, інтенсивність трафіка на цій магістралі досить висока, тому асфальтування там здійснюватимуть тільки вночі.

На проспекті Любомира Гузара, як і на більшості доріг, що сьогодні ремонтують у місті, використовують високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це - міцне покриття, яке витримує великі навантаження. За словами фахівців, нова дорога прослугує мінімум 10 років.

«Паралельно на проспекті тривають роботи з облаштування пішохідних тротуарів та велодоріжок. Також встановимо нове LED-освітлення. Хочу зазначити, що останнього разу цю магістраль ремонтували 30 років тому», - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, упровдож трьох ночей триватимуть роботи з улаштування верхнього шару покриття на проспекті Любомира Гузара в Києві. Фінальний шар покриття облаштовують у напрямку просп. Леся Курбаса.