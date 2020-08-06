Через спеку обмежено в’їзд вантажівок у Київ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження діють на всіх під’їздах до Києва

У Києві обмежений рух для великовагового автотранспорту у зв'язку зі спекою. Про це нагадали у комунальній корпорації «Київавтодор».

«З 10-ї до 22-ї години, обмежений в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн через перевищення денної температури повітря понад +28°С», - зазначили дорожники.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні, 6 серпня, суха спекотна погода. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 30-32°.

Синоптики прогнозують, що у найближчі дні погода в Україні буде спекотною, опадів не очікується. Лише в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Раніше синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.