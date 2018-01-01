Донька Ноздровської розповіла, кого підозрює у смерті матері

Анастасія Ноздровська розповіла, що поліція не допитала тих осіб, кого підозрює дівчина

Донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія розповіла, що її матір могли вбити через помсту. Про це повідомляє ТСН. «Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій», — розповіла Анастасія Ноздровська.



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Ірина Ноздровська

Анастасія Ноздровська розповіла, що поліція не допитала тих осіб, кого підозрює дівчина

Донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія розповіла, що її матір могли вбити через помсту.

Про це повідомляє ТСН.

«Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій», — розповіла Анастасія Ноздровська.

Вона також розповіла, що їхній сусід погрожував родині.

«Від нього погрози надходили постійно. Це наш сусід. Він сидів у в’язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг – Росошанський», — сказала донька.

Також Анастасія Ноздровська розповіла, що поліція не допитала тих осіб, кого підозрює дівчина.

При цьому сусід слова Анастасії про погрози заперечує. Він каже, що останній раз він бачив убиту юристку на засіданні суду, на якому суд відправив його приятеля у СІЗО.

«29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив», - виправдовується сусід.

Після загибелі мами в Анастасії лише одне бажання: «Я хочу, щоб ці вбивці своєю кров'ю захлинулись».

Дівчина каже, що тих, кого вона підозрює, не допитували. З будинку, де жив Росошанський, справою якого і займалася Ірина Ноздровська, до журналістів ніхто не вийшов.

Раніше повідомлялося, що поліція вивчає відеозапис, який надав товариш вбитої Ноздровської.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.