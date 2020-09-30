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    Смертельне ДТП біля метро «Чернігівська»: автівка збила пішохода (відео)

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    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці - Смертельне ДТП біля метро «Чернігівська»: автівка збила пішохода (відео)
    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці
    Фото: скріншот відео

    Пішохід загинув на місці ДТП

    У вівторок, 29 вересня, ввечері на шляхопроводі на Броварському проспекті поблизу станції метро «Чернігівська» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На шляхопроводі пішохід вирішив перебігти дорогу та потрапив під автомобіль KIA.

    Чоловік помер на місці ДТП. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик, констатували смерть людини.

    На місці аварії працювали правоохоронці.

    Як повідомлялося, 28 вересня на вул. Липківського, 1 в Соломянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: на регульованому пішохідному переході водій Renault збив пішохода.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть автомобіль
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