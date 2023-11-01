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ДТЕК модернізував п’ять енергооб’єктів для найбільш енергодефіцитних районів в Київській області

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК модернізував п’ять енергооб’єктів для найбільш енергодефіцитних районів в Київській області
«Попри війну ДТЕК Мережі продовжує створювати інфраструктуру для відбудови України і відновлення економіки»
фото: ДТЕК

Загальний обсяг інвестицій в оновлення склав майже 295 мільйонів гривень

ДТЕК Київські регіональні електромережі завершив модернізацію п’яти енергооб’єктів найбільш енергодефіцитних районів області: Обухівського, Бучанського та Броварського.

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, оновлення обладнання допомогло енергетикам підвищити надійність електропостачання для жителів та низки соціально важливих об’єктів у цих районах.

Зокрема, на п’яти об’єктах Київської області енергетики ДТЕК замінили електрообладнання на більш потужне. Збудували нові лінії, оновили силові трансформатори, які вичерпали термін експлуатації і були морально та фізично застарілі чи зруйновані в результаті бойових дій.

Модернізацію енергооб’єктів виконали на кошти інвестиційної програми компанії. Загальний обсяг інвестицій в оновлення склав майже 295 мільйонів гривень.

«Попри війну ДТЕК Мережі продовжує створювати інфраструктуру для відбудови України і відновлення економіки. Ці роботи спрямовані на те, аби підвищити стійкість енергетичної інфраструктури. Завдяки будівництву нових ліній та модернізованим підстанціям, напередодні зими, ми знизили аварійні ризики та підвищили надійність роботи електромережі 110 та 10 кВ, що живить всю Київську область і зокрема, енергодефіцитних районах», – наголосив Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі.

В Обухівському енерговузлі було побудовано та реконструйовано чотири лінії середньої та високої напруги, що забезпечило надійне електропостачання для понад 11,5 тис. житлових будинків і установ. У Бучанському та Броварському районах було завершено реконструкцію двох високовольтних підстанцій. Вони потребували модернізації через зростаючий попит на нові електричні потужності та пошкодження внаслідок бойових дій. Реконструйовані підстанції забезпечують надійне енергоживлення домівок та критичної інфраструктури.

Теги: ДТЕК Київ

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