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КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
Невдоволення киян пов'язане з тим, що «вийшла недокомунікація»
фото: Офіційний портал Києва

Депутатка міської ради запевняє, що таким чином Києву вдасться заощадити 

Систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у столичному комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду. Відповідну заяву зробила депутатка КМДА Ксенія Семенова на стрімі «Української правди».

Чиновниця зазначила, що масове невдоволення киян нововведеннями пов'язане з тим, що «вийшла недокомунікація».

Семенова роз’яснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, з пасажира знімається 8 грн за проїзд. За обслуговування банківської операції є також певний відсоток, який покриває місто, тому в КМДА придумали оплату одразу за дві поїздки.

«Фактично це технічна зміна, яка на користувачі сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня», – зазначила депутатка.

В тому випадку, якщо людина не проїхала в транспорті, то з її картки зніметься плата за одне користування транспортом (8 грн).

«Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в тролейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі», – додала Семенова.

За словами депутатки, завдяки нововведенню місто матиме можливість зекономити фактично 30% витрат на банківські транзакції.

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки. 

Теги: Київ громадський транспорт гроші

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