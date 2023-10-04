КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті

Депутатка міської ради запевняє, що таким чином Києву вдасться заощадити

Систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у столичному комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду. Відповідну заяву зробила депутатка КМДА Ксенія Семенова на стрімі «Української правди».

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Чиновниця зазначила, що масове невдоволення киян нововведеннями пов'язане з тим, що «вийшла недокомунікація».

Семенова роз’яснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, з пасажира знімається 8 грн за проїзд. За обслуговування банківської операції є також певний відсоток, який покриває місто, тому в КМДА придумали оплату одразу за дві поїздки.

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«Фактично це технічна зміна, яка на користувачі сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня», – зазначила депутатка.

В тому випадку, якщо людина не проїхала в транспорті, то з її картки зніметься плата за одне користування транспортом (8 грн).

«Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в тролейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі», – додала Семенова.

За словами депутатки, завдяки нововведенню місто матиме можливість зекономити фактично 30% витрат на банківські транзакції.

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Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.