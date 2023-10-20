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Як і де воює екснардеп Ляшко. Військова Емеральд повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як і де воює екснардеп Ляшко. Військова Емеральд повідомила деталі
Екснардеп Олег Ляшко (по центру) разом з військовими
фото: Facebook/Олег Ляшко

Військова розповіла, що охоронець Ляшка майже весь час жив у Києві

Українська снайперка Євгенія Емеральд розповіла, як і де воював її чоловік Євген Стипанюк, який понад шість років охороняє екснардепа Олега Ляшка, а нині робить це на фронті. Про це жінка сказала в інтерв’ю журналісті Аліні Доротюк.

За словами снайперки, Стипанюк до вересня минулого року жив у Києві. Після кількамісячних навчань у Дніпрі повернувся до столиці.

«До вересня (2022 року – «Главком») він перебував весь час у Києві, хоча він мені при знайомстві казав, що він військовий ЗСУ, хоча, як виявилося, він тоді ним не був. А потім він поїхав у Дніпро на навчання приблизно на три місяці і в грудні він вступив до лав ЗСУ», – уточнила снайперка.

Примітно, що дата навчань Стипанюка збігається із жовтневою заявою екснардепа про вступ до лав ЗСУ.

Також військова розповіла, що її чоловік жив майже весь час з нею у Києві та наказував зберігати це в таємниці.

«Ми весь час жили разом, тобто він  їздив до Харкова раз на тиждень на декілька днів, а потім повертався додому і весь час перебував у Києві. Мені заборонено було про це казати», – наголосила військова.

Крім того, за словами Емеральд, Стипанюк отримував високу зарплатню поки сидів вдома.

«У мене є багато фото і відео на телефоні, які є свідченням того, що людина дійсно перебувала весь час у Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно у Києві. У ЖК є відеоспостереження, сусіди це підтвердять», – зізналася Емеральд.

До слова, Емеральд відмовилась коментувати, чи справді Олег Ляшко воює, аргументувавши тим, що «це її саму не стосується».

Нагадаємо, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії.

Згодом стало відомо, що екснардеп Олег Ляшко, який нині перебуває на фронті, має особистого охоронця, який його захищає. Про це раніше повідомляв в інтерв'ю «Главкому» військовослужбовець Олексій Бик.

До слова,  українська снайперка Євгенія Емеральд зверталася до екснардепа Олега Ляшка, щоб той вплинув на свого охоронця, її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який неодноразово погрожував жінці.

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Теги: Київ війна Олег Ляшко депутат військові

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