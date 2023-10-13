У Києві зменшилася кількість повітряних тривог: що це значає

Експерти вважають: росіяни накопичують ракети для того, аби потім завдати масованого удару по столиці

Повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

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Британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів.

Російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку фото: Міноборони Британії

Як зазначається у зведенні, літаки дальньої авіації військово повітряних сил Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня протягом 21 дня.

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За даними британської розвідки, такі перерви є чимось незвичайним: остання подібна перерва в ударах відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто протягом 51 дня. У цьому випадку цілком імовірно, що Росія майже вичерпала свої запаси боєздатних ракетних боєприпасів AS-23 після зимової кампанії проти критично важливої інфраструктури України.

«Цього разу цілком імовірно, що російська дальня авіація зберігає існуючі запаси ракет AS-23, а також використовують цю паузу для збільшення придатних для використання запасів, чекаючи подальших важких ударів по Україні взимку», – йдеться в повідомленні.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат переконаний: восени і взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua експерт розповів, що Російська Федерація могла перемикнутися на більш пріоритетні для неї на сьогодні цілі. Або ж ворог накопичує боєприпаси, щоб завдати масованих ударів, щойно похолодає.

«По-перше, вони виконують завдання за пріоритетом. Вони розуміють, що в Києві не пробити повітряну оборону – скільки вже спроб було і все марно. Тому вони переключилися на більш пріоритетні для них завдання, а саме руйнування портової інфраструктури і зерносховищ для того, щоб унеможливити постачання зернових та інших вантажів з України», – вважає військовий експерт.

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Олег Жданов нагадав, що представник Росії в ООН Василь Небензя відкрито наголосив на цьому на засіданні Ради безпеки. «Він сказав, що Росія продовжить знищувати зернову і портову інфраструктуру. Як завжди збрехав, що ми її використовуємо в якості місць зберігання техніки і озброєння», – розповів Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що російські атаки по столиці можуть розпочатися з похолоданням. До того часу армія РФ буде накопичувати ракети. «Сьогодні погода більш-менш тепла, це по-перше. По-друге, скоріше за все, судячи з того, що не застосовуються ракети, то вони накопичують необхідну кількість, щоб потім здійснювати більш-менш масовані ракетні удари, а не невеличкі групові. І ракети, до речі, сьогодні використовуються дуже-дуже обмежено. Я думаю, вони чекають похолодання і накопичення кількості», – розповів Олег Жданов.

За словами експерта, з безпілотниками у РФ, ймовірно, така сама ситуація. Або російська армія вирішує більш пріоритетні завдання – сьогодні їм треба зупинити роботу наших портів. «Для того, щоб потім вийти до міжнародних партнерів з пропозицією заміни нашого зерна на російське або інших якихось пропозицій, вигідних для Російської Федерації», – вважає військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що точно не варто пов’язувати перерву в російських атаках з подіями в Ізраїлі. «Я думаю, що вони просто накопичують. Різні цифри були. Мінімально, що вони 50 ракет на місяць можуть виробляти, лунала цифра до 100 ракет на місяць. Три місяці – 300 ракет. Це три-чотири масованих удари. Я думаю, що саме з накопиченням ракет пов’язане те, що вони взагалі їх не використовують. Можливо, дрони вони також накопичують, а частину випускають по пріоритетних завданням. Пріоритетне завдання – зернова угода. Росія все ж таки хоче довести, що вона здатна зупинити нашу зернову угоду», – розповів військовий експерт.

Зазначимо, українці також мають нехороші передчуття від багатоденної відсутності повітряних тривог в Києві. Зокрема, журналіст Богдан Буткевич вважає, що росіяни щось готують.

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Журналіст Богдан Буткевич вважає, що росіяни щось готують фото: скріншот

«Думаю, росіяни готуються. А ще - дивляться на приклад ХАМАС – тобто, на те, як навіть найкраща протиповітряна оборона гарантовано проривається дуже масовим залпом. А ще рашисти з ностальгію згадують минулу осінь, коли вони могли раз на тиждень гахнути по нам 70-80 ракет. З яких багато долітали куди треба і проривали нашу протиповітряну оборону. Буду дуже радий помилитися, але те, що Київ з 21 вересня у відносному спокої – це не тому, що вони про нас забули чи у них там чогось не вистачає», – написав Буткевич.

Журналіст вважає, що росіяни накопичують запаси ракет, щоб згодом здійснити масований запуск ракет: «Вони накопичують запас саме ракет. А далі – відпрацьована схема. Масований запуск «шахедів», які мають виснажити ППО. Ну, й потім – масований запуск якомога більшої кількості ракет в одне місце. Щоб щось гарантовано прорвалося. Вибачте, але кращої цілі за Київ я не бачу. І по кількості бажаних, знову ж таки, цілей. І з ідеологічних міркувань. І тому, що це буде сприйнято в рашці як велика перемога. Надто ж, якщо буде якомога більше загиблих. Ось вам і тактика ХАМАС».

Водночас журналіст Олексій Братущак вважає, підтверджень тези, що росіяни значно збільшать ракетні обстріли, немає.

Журналіст Олексій Братущак вважає, підтверджень тези, що росіяни значно збільшать ракетні обстріли немає фото: скріншот

«Рузкіє можуть накопичити хоч 100500 ракет. Але ця кількість ракет завжди буде впиратися в кількість носіїв цих ракет. А носії їм виробити значно складніше, ніж самі ракети. Тому поки не видно підтверджень тези, що вони значно збільшать ракетні обстріли. І якщо порівнювати непорівняне (десь бачив, як Ізраїль наклали на карту України для розуміння масштабів), то треба розуміти, які ракети ХАМАС запустив по Ізраїлю. От ті кілька тисяч одночасно – це не російська аналоги «Кінжалів» та «Калібрів». У цю кількість записують і ракети від «Градів». Переважна більшість ракет ХАМАСу не долетять до Києва з території Білорусі, а з території Росії – жодна не долетить до Києва. Тому в плані використання ракет ХАМАСом по Ізраїлю для росіян інформації нуль для їхньої підготовки обстрілу Києва», – пояснює Братущак.

Нагадаємо, російська армія використовує протикорабельні ракети «Онікс» для здійснення атак у напрямку Одеси та Миколаєва. Це озброєння мають обмежений радіус дії, що обумовлено обмеженою наявністю крилатих ракет.

До слова, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.