Експерти пояснили, навіщо Telegram-канали ширять фейки про смерті підлітків

У деяких Telegram-каналах з’явилися фейкові новини про начебто скоєння підлітками кількох суїцидів у різних районах міста

Telegram-канали поширюють фейкові новини про начебто скоєння підлітками суїцидів для піару

Українські Telegram-канали, зловживаючи останніми випадками кількох самогубств неповнолітніми у Києві, продовжують публікувати недостовірні повідомлення подібного змісту. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Зокрема, у деяких Telegram-каналах з’явилися фейкові новини про начебто скоєння підлітками кількох суїцидів у різних районах міста.

Як повідомляє Національна поліція міста Києва, подібні фейки створюються з метою піару та залучення нових користувачів у Telegram-канали, що поширюють схожі меседжі.

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Нагадаємо, у Києві з 24-го поверху багатоповерхівки стрибнули брат та сестра.

До слова, 9 жовтня, близько 10:00, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака.