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У Києві студенти «замінували» власний коледж: стала відома причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Києві студенти «замінували» власний коледж: стала відома причина
Жодних небезпечних предметів чи речовин поліцейські в рамках перевірки не знайшли
фото з відкритих джерел

Затриманим загрожує ув'язнення на строк до восьми років

До поліції Києва зателефонували невідомі та повідомили, що у приміщенні професійного коледжу, розташованого на вулиці Старосільській, закладена вибухівка. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули патрульні, ювенальні інспектори та слідчо-оперативна група, але, на щастя, жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили, йдеться у повідомленні пресслужби столичної поліції.

Повідомляється, що правоохоронцям вдалося встановити власника мобільного телефону, з якого надійшов виклик. Виявилось, хлопець залишив свій телефон на зарядці без нагляду, а тим часом двоє інших студентів зателефонували з його номеру до поліції та повідомили про «замінування» коледжу.

«Ювенальні інспектори спільно з патрульними поліцейськими розшукали неповнолітніх товаришів на території навчального закладу. Вони зізнались у скоєному та розповіли, що хотіли таким чином пожартувати. Порушниками виявились кияни, 2006 року народження», – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав за даним фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. За даними Міністерства внутрішніх справ, йдеться про 30% території, понад 174 000 кв. км, що включає як приватні території, так і критичну інфраструктуру, водойми, ліси й поля. Площа замінованих полів станом на жовтень 2023 року сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн га – на звільнених.

До слова, ЗМІ вважають, що для повного розмінування може знадобитися 750 років.

Теги: телефон студенти замінування Київ поліція

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