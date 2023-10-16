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Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків
Система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі і на її запуск необхідно кілька днів
фото: glavcom.ua

Столичний мер назвав рішення необхідним для уникнення перенавантаження енергосистеми

Сьогодні, 16 жовтня, Київ розпочинає підключення до тепла житлових будинків. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«Уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів», – заявив Кличко.

Він додав, що рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.

«Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами», – зазначив мер Києва.

Київ сьогодні розпочинає підключення тепла до житлових будинків фото 1

Нагадаємо, фахівці прогнозують важчу, ніж торік, зиму 2023-2024 в Україні через, зокрема імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала поліпшуватися з минулого року і поліпшується з кожним місяцем.

Теги: Віталій Кличко опалювальний сезон Київ

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