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ДТЕК повідомляє про аварійні відключення світла на Київщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ДТЕК повідомляє про аварійні відключення світла на Київщині
Відключення ввели через аварію
фото з відкритих джерел

Відключення світла діють в шести районах

ДТЕК повідомляє про аварійні відключення світла. Відключення ввели через аварію, яка сталася через негоду.

Вимкнення діють в шести районах Київщини.

Стосується це мешканців Іванківського, Бородянського, Броварського, Васильківського, Макарівського та Києво-Святошинського районів. Можливі відключення і в інших районах.

Нагадаємо, з  4 по 6 жовтня фахівці ДТЕК повернули світло жителям 33 населених пунктів Донецької області, що постійно страждають від ворожих обстрілів. Знову отримують електропостачання 11 тисяч родин. 

Стало відомо, що для надійної роботи українських теплоелектростанцій під час опалювального сезону за перші дев’ять місяців цього року компанія ДТЕК Енерго ввела в роботу 18 нових вугільних лав. 

До слова, напередодні опалювального сезону машинобудівники ДТЕК Енерго виготовили новий прохідницький комбайн RH110.

Теги: негода аварія ДТЕК

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