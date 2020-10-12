Цифри жахають: минулого тижня в Києві сталося понад 800 ДТП



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Смертельне ДТП на Оболоні сталося 11 жовтня Фото: Вартові Еспресо

У ДТП минулого тижня загинули дві людини

Упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 799). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У 51 ДТП є потерпілі (позаминулого тижня – 59).

Внаслідок аварій загинуло двоє людей: пішохід та водій мотоцикла (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

Травмовані 55 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 64), із них дев'ятеро мотоциклістів, п'ятеро велосипедистів та водій самоката.

Крім того, відбулося 17 наїздів на пішоходів, із них 10 – на пішохідних переходах.





Нагадаємо, 11 жовтня в Оболонському районі при в’їзді до столиці сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув мотоцикліст.