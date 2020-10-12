  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Цифри жахають: минулого тижня в Києві сталося понад 800 ДТП

    • Розсилка
    Смертельне ДТП на Оболоні сталося 11 жовтня - Цифри жахають: минулого тижня в Києві сталося понад 800 ДТП
    Смертельне ДТП на Оболоні сталося 11 жовтня
    Фото: Вартові Еспресо

    У ДТП минулого тижня загинули дві людини

    Упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 799). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У 51 ДТП є потерпілі (позаминулого тижня – 59).

    Внаслідок аварій загинуло двоє людей: пішохід та водій мотоцикла (тижнем раніше – чотири летальні випадки).

    Травмовані 55 учасників дорожнього руху (позаминулого тижня – 64), із них дев'ятеро мотоциклістів, п'ятеро велосипедистів та водій самоката.

    Крім того, відбулося 17 наїздів на пішоходів, із них 10 – на пішохідних переходах.


    22_46

    Нагадаємо, 11 жовтня в Оболонському районі при в’їзді до столиці сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув мотоцикліст.

    Національна поліція України ДТП смерть водій автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies