На проспекті Перемоги дві маршрутки влаштували серйозне ДТП (відео)



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На місці працюють декілька бригад швидкої допомоги

У результаті ДТП є потерпілі

У понеділок, 12 жовтня, на проспекті Перемоги, 34 в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, на проспекті Перемоги трапилася потрійна аварія: в автомобіль Opel в‘їхала маршрутка, а потім в цю маршрутку в‘їхав ще один маршрутний автобус.

В результаті ДТП є потерпілі. На місце прибули чотири автомобілі швидкої допомоги.

Потерпілих оглядають лікарі.

Як повідомлялося, 12 жовтня вранці сталося ДТП на вул. Кирилівській у Києві: на трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі. Рух трамваїв у напрямку Подолу було заблоковано.