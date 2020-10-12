На проспекті Перемоги дві маршрутки влаштували серйозне ДТП (відео)
У результаті ДТП є потерпілі
У понеділок, 12 жовтня, на проспекті Перемоги, 34 в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Так, на проспекті Перемоги трапилася потрійна аварія: в автомобіль Opel в‘їхала маршрутка, а потім в цю маршрутку в‘їхав ще один маршрутний автобус.
В результаті ДТП є потерпілі. На місце прибули чотири автомобілі швидкої допомоги.
Потерпілих оглядають лікарі.
Як повідомлялося, 12 жовтня вранці сталося ДТП на вул. Кирилівській у Києві: на трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі. Рух трамваїв у напрямку Подолу було заблоковано.