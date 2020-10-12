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    На проспекті Перемоги дві маршрутки влаштували серйозне ДТП (відео)

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    На місці працюють декілька бригад швидкої допомоги - На проспекті Перемоги дві маршрутки влаштували серйозне ДТП (відео)
    На місці працюють декілька бригад швидкої допомоги

    У результаті ДТП є потерпілі

    У понеділок, 12 жовтня, на проспекті Перемоги, 34 в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, на проспекті Перемоги трапилася потрійна аварія: в автомобіль Opel в‘їхала маршрутка, а потім в цю маршрутку в‘їхав ще один маршрутний автобус.

    В результаті ДТП є потерпілі. На місце прибули чотири автомобілі швидкої допомоги.

    Потерпілих оглядають лікарі.

    Як повідомлялося, 12 жовтня вранці сталося ДТП на вул. Кирилівській у Києві: на трамвайних коліях зіткнулися два автомобілі. Рух трамваїв у напрямку Подолу було заблоковано.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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