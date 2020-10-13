Нічні гонки в центрі Києва завершилися серйозним ДТП (відео)



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ДТП сталося на бульварі Лесі Українки Фото: скріншот відео

Свідки кажуть, що ДТП сталося через гонки, що влаштували водії двох автівок

11 жовтня близько 23 години на бульварі Лесі Українки в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Audi та Fiat.

Внаслідок зіткнення автомобілів уламками пошкоджено транспортний засіб, що був припаркований неподалік. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Поліцейські, які перші прибули на місце події, надали домедичну допомогу потерпілим, викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу Печерського району для з'ясування всіх обставин автопригоди.

Свідки аварії кажуть, що дорожньо-транспортна пригода сталася через перегони (типу «шашки»), які влаштував водій Audi з іншим водієм. Наразі ця інформація перевіряється правоохоронцями.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 5 до 11 жовтня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на дорогах міста 817 ДТП.