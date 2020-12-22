На Київщині водій на смерть збив чоловіка та втік з місця ДТП (фото)

Поліція розшукала винуватця смертельної ДТП

У селі Мисайлівка Богуславського району автомобіль збив на смерть 60-річного чоловіка. Водій утік з місця ДТП. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі лежить невідомий чоловік. На місце події одразу прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, які констатували смерть чоловіка.

На пошуки винуватця ДТП були орієнтовані усі наряди місцевої поліції. Невдовзі поліцейські відшукали автівку Ford із характерними ознаками. Встановлено, що за кермом в той день перебував 46-річний місцевий житель. Він пояснив, що, скоївши аварію злякався, а тому втік з місця події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення строком від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Нещодавно у місті Бровари місцеві жителі виявили на узбіччі тіло молодого чоловіка. Його із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, проте через декілька днів потерпілий помер.

Як з’ясувалось, водій автівки Ssang Yong здійснив наїзд на 27-річного чоловіка. Після скоєного зловмисник зник з місця пригоди. Під час оперативних заходів поліцейські розшукали автомобіль Ssang Yong та затримали водія.