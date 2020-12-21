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    У Києві ВАЗ врізався в відбійник: водія діставали рятувальники (фото, відео)

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    <p>Рятувальники деблокували постраждалого з автомобіля та передали бригаді швидкої допомоги</p> - У Києві ВАЗ врізався в відбійник: водія діставали рятувальники (фото, відео)

    Рятувальники деблокували постраждалого з автомобіля та передали бригаді швидкої допомоги

    Фото: ДСНС

    Водія затиснуло між панеллю приладів та сидінням

    Сьогодні, 21 грудня, близько 17 години на вул. Новокостянтинівській,18 в Подільському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    ДТП сталося на проїжджій частині дороги внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ 2110 з бетонним відбійником. У результаті зіткнення водія затиснуло між панеллю приладів та сидінням.

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    У Києві ВАЗ врізався в відбійник: водія діставали рятувальники (фото, відео)
    У Києві ВАЗ врізався в відбійник: водія діставали рятувальники (фото, відео)

    Рятувальниками за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту та шанцевого інструменту було деблоковано постраждалого з автомобіля та передано бригаді швидкої допомоги.

    Для того, щоб попередити можливе займання, вогнеборці провели роботи щодо змивання палива з проїжджої частини дороги.

    Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.

    Теги: ДТП Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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