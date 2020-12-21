У Києві ВАЗ врізався в відбійник: водія діставали рятувальники (фото, відео)
Рятувальники деблокували постраждалого з автомобіля та передали бригаді швидкої допомоги
Водія затиснуло між панеллю приладів та сидінням
Сьогодні, 21 грудня, близько 17 години на вул. Новокостянтинівській,18 в Подільському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
ДТП сталося на проїжджій частині дороги внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ 2110 з бетонним відбійником. У результаті зіткнення водія затиснуло між панеллю приладів та сидінням.
Рятувальниками за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту та шанцевого інструменту було деблоковано постраждалого з автомобіля та передано бригаді швидкої допомоги.
Для того, щоб попередити можливе займання, вогнеборці провели роботи щодо змивання палива з проїжджої частини дороги.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.