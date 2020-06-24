ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження



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В результаті зіткнення автомобіль і автобус злетіли з дороги Фото: dtp.kiev.ua

Трьох учасників дорожньої аварії госпіталізували до лікарні

Київські поліцейські встановлюють обставини автопригоди за участі автобуса та легкового автомобіля, що сталася 24 червня вранці на Столичному шосе.

ДТП трапилася о 09:55. На місце події виїжджали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, швидка» й рятувальники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, автомобіль Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Внаслідок автопригоди водія та пасажира іномарки, а також пасажирку автобуса госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.

Раніше у ДСНС повідомили про проведення деблокації водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.