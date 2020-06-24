ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження
Трьох учасників дорожньої аварії госпіталізували до лікарні
Київські поліцейські встановлюють обставини автопригоди за участі автобуса та легкового автомобіля, що сталася 24 червня вранці на Столичному шосе.
ДТП трапилася о 09:55. На місце події виїжджали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, швидка» й рятувальники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
За попередньою інформацією, автомобіль Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Внаслідок автопригоди водія та пасажира іномарки, а також пасажирку автобуса госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.
Раніше у ДСНС повідомили про проведення деблокації водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.