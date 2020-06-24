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    ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження

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    В результаті зіткнення автомобіль і автобус злетіли з дороги - ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження
    В результаті зіткнення автомобіль і автобус злетіли з дороги
    Фото: dtp.kiev.ua

    Трьох учасників дорожньої аварії госпіталізували до лікарні

    Київські поліцейські встановлюють обставини автопригоди за участі автобуса та легкового автомобіля, що сталася 24 червня вранці на Столичному шосе.

    ДТП трапилася о 09:55. На місце події виїжджали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, швидка» й рятувальники. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За попередньою інформацією, автомобіль Opel Astra виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Внаслідок автопригоди водія та пасажира іномарки, а також пасажирку автобуса госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

    За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин зіткнення транспортних засобів.

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    ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження
    ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження
    ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження
    ДТП із постраждалими на Столичному шосе: поліція відкрила провадження

    Раніше у ДСНС повідомили про проведення деблокації водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники розслідування
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