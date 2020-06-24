Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)



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Через ДТП на Столичному шосе утворився серйозний затор Фото: ДСНС

Рятувальники провели деблокацію водія Opel Astra

У середу, 24 червня, на 23-му км Столичного шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 09:14.

На місце події було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Працівниками ДСНС Обухівського району та Мобільно-рятувального центру було проведено деблокацію водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.

Постраждалого було госпіталізовано до Обухівської районної центральної лікарні.

За попереднім даними, в маршрутному автобусі постраждали 3 пасажири.

До проведення робіт залучалось 5 чоловік особового складу.

Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.