Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)
Рятувальники провели деблокацію водія Opel Astra
У середу, 24 червня, на 23-му км Столичного шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 09:14.
На місце події було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Працівниками ДСНС Обухівського району та Мобільно-рятувального центру було проведено деблокацію водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.
Постраждалого було госпіталізовано до Обухівської районної центральної лікарні.
За попереднім даними, в маршрутному автобусі постраждали 3 пасажири.
До проведення робіт залучалось 5 чоловік особового складу.
Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.
23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.