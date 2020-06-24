  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)

    • Розсилка
    Через ДТП на Столичному шосе утворився серйозний затор - Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)
    Через ДТП на Столичному шосе утворився серйозний затор
    Фото: ДСНС

    Рятувальники провели деблокацію водія Opel Astra

    У середу, 24 червня, на 23-му км Столичного шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Opel Astra та маршрутного автобусу Mercedes. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району о 09:14.

    На місце події було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Працівниками ДСНС Обухівського району та Мобільно-рятувального центру було проведено деблокацію водія Opel Astra за допомогою гідравлічних ножиць та бензоріза.

    Постраждалого було госпіталізовано до Обухівської районної центральної лікарні.

    За попереднім даними, в маршрутному автобусі постраждали 3 пасажири.

    До проведення робіт залучалось 5 чоловік особового складу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)
    Під Києвом Opel влетів у маршрутку: є постраждалі (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на 24 червня на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) зіткнулися вантажні автомобілі MAN та Volvo.

    23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.

    ДТП Київ ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ