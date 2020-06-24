На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві фури (фото)



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Рятувальниками проведено деблокацію потерпілих Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків ДТП залучалися рятувальники

У ніч на середу, 24 червня, на автодорозі Київ-Одеса (біля смт Терезине) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів MAN та Volvo.

Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 00:20.

На подію було направлено рятувальників 3-ї ДПРЧ м. Біла Церква та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальниками проведено деблокацію потерпілих з понівечених автомобілів та передано працівникам медичної допомоги.

Як повідомлялося, 23 червня на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталося лобове зіткнення двох авто Audi та Peugeot.