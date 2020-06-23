На Київщині зіткнулися лоб в лоб Audi та Peugeot (фото)



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Виїзд на зустрічну смугу руху призвів до автопригоди з постраждалими Фото: Патрульна поліція Київської області

Внаслідок ДТП постраждала водійка Peugeot

Сьогодні, 23 червня, близько 16 години на автодорозі Київ – Ковель – Яготин сталася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапился в районі смт Бородянка, повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Сталося зіткнення двох авто Audi та Peugeot в результаті виїзду одного з автомобілів на зустрічну смугу.

За попередніми даними, внаслідок ДТП водійка Peugeot отримала травми та була шпиталізована до лікарні.

Механізм цієї автопригоди надалі будуть встановлювати слідчі. На місці ДТП патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Як повідомлялося, 22 червня ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій Toyota, який зненацька виїхав на зустрічну смугу.