На Київщині поліцейські десять років нараховували собі завищені зарплати

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Співробітники Нацполіції незаконно заволоділи коштами в сумі понад 12 млн грн

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітників Нацполіції в Київській області, які підозрюються у заволодінні понад 12 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування та направлено до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою групи співробітників одного з управлінь ГУ Нацполіції в Київській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (організація та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 (організація та пособництво у підробленні документів та їх використання), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, співробітники Нацполіції за участю інших осіб у період з січня 2006 року по березень 2016 року, ймовірно, шляхом шахрайства та підроблення бухгалтерських документів, незаконного перерахування грошових коштів на власні карткові рахунки у вигляді завищених сум заробітної плати, а також зарахування коштів на карткові рахунки сторонніх осіб заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 12 млн грн.

За вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.