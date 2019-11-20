Банда «чорних ріелторів», що заволоділа десятками квартир у Києві, постане перед судом



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Шахраям вдалося незаконно привласнити 17 об’єктів нерухомості у столиці

Київською місцевої прокуратурою №7 завершено слідство та скеровано до суду обвинувальний акт у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння злочинною групою об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх продажу в особливо великих розмірах.

Досудове слідство проводилося за оперативного супроводження Нацполіції, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, організована злочинна група, до складу якої входило п’ятеро осіб, діяла на території Києва з кінця 2016 року по жовтень 2018 року. Її учасники, отримавши інформацію про смерть самотніх власників квартир, виготовляли підроблені документи, на підставі яких реєстрували право власності на підставних осіб.

Надалі вказані помешкання зловмисники продавали добросовісним покупцям, а грошові кошти розподіляли між собою.

За період своєї діяльності шахраям вдалося незаконно привласнити 17 об’єктів нерухомості у столиці. При цьому територіальній громаді Києва завдано збитків на суму 8 млн грн, спадкоємцям померлих власників квартир - на суму 4,7 млн грн та покупцям квартир - на 3,5 млн грн.

Організаторів та виконавців шахрайської схеми затримали у жовтні 2018 року. Серед її учасників виявився приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

На даний час обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи скеровано до Дніпровського районного суду за обвинуваченням у шахрайстві, підробленні документів, зловживання повноваженнями та незаконному поводженні зі зброєю. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім того, з метою поновлення порушених прав територіальної громади місцева прокуратура пред’явила 9 позовів про повернення вкраденої шахраями нерухомості. Робота щодо повернення інших об’єктів, що незаконно вибули з комунальної власності, триває.

У межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів.