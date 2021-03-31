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    Два злодії вкрали в торговельному центрі столиці іграшки на 30 тис. гривень

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    За підозрою у крадіжці розшукуються Олександр Салун та Сергій Верба - Два злодії вкрали в торговельному центрі столиці іграшки на 30 тис. гривень
    За підозрою у крадіжці розшукуються Олександр Салун та Сергій Верба
    Фото: «Київ оперативний»

    На крадіїв із столичних супермаркетів звернули увагу лише після побиття одним із них адміністратора

    У Києві шукають двох чоловіків, які викрали іграшки в ТРЦ Retroville на суму понад тридцять тисяч гривень. Про це повідомляється у Telegram-спільноті «Київ оперативний».

    Відзначається, що обидва чоловіки не вперше вчиняють подібні злочини, проте до цих пір їх не вдалося зловити, можливо і тому, що не дуже розшукували через незначний масштаб злочинів. До розшуку вдалися лише після того, як один із зловмисників побив адміністратора магазину.

    Наразі у розшуку зловмисник Салун Олександр Миколайович і його «напарник» – Верба Сергій Анатолійович, який раніше неодноразово ловився на крадіжках.

    Так Сергій Верба активно «працював» в магазинах продовольчих товарів на Харківському шосе. Також раніше він викрав понад 2000 гривень з каси кафе за адресою проспект Правди 31, що в Києві. Однак ні в першому, ні в другому випадках його не затримали.

    Раніше повідомлялося про початок судового розгляду у справі стосовно чемпіона з боротьби сумо, який звинувачується у вбивстві київського байкера. Також відомо, що підсудний був серед «тітушок», що захоплювали приміщення київської виборчої комісії в інтересах кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина.

    Теги: Київ викрадення злочинність злочин
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