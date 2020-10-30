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    Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+

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    Можна отримати&nbsp;знижку до 40% придбавши квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, -&nbsp; міністр - Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+
    Можна отримати знижку до 40% придбавши квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, -  міністр

    Компанія знижує тарифи на квитки 1 класу потягів Інтерсіті+ ще на 15% з 1 листопада, - Криклій

    Укрзалізниця з 1 листопада знизить тарифи на квитки першого класу Інтерсіті+ ще на 15%

    Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    «Укрзалізниця знижує тарифи на квитки 1-го класу потягів Інтерсіті+ ще на 15%. Акція стартує вже у листопаді», – написав Криклій.

    Криклій нагадав, що у серпні компанія розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+, знизивши вартість квитків 1-го класу потягів Інтерсіті+ для тих, хто завчасно планує поїздки.

    «Так, знижку до 40% можна отримати придбавши квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, а 10% - при купівлі квитка за 24-15 діб», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.

    Як повідомлялося, керівник «Укрзалізниці» Володимир Жмак стверджує. що «Укрзалізниця» у 2021 році стане прибутковою. 

    Раніше повідомлялося, що новий глава АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак хоче розділити підприємство на чотири вертикально інтегровані бізнес-одиниці: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктуру та контейнерні перевезення. 

    тарифи міністр акція Укрзалізниця ціни Telegram квиток перевезення Владислав Криклій
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