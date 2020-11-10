Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»

За попередньою інформацією, голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари

У Зеленського запевнили, що мають нульову толерантність до корупції

На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

В Офісі президента України заявили, що «часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому».

«Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції. Усі мають бути рівними перед законом», – йдеться у заяві Офісу президента, оприлюдненій ввечері 20 листопада.

У Зеленського запевнили, що мають нульову толерантність до корупції.

«Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей», – додали у Офісі президента.

На Банковій долали, що разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для всіх, хто звик жити хабарями та паразитувати на бюджетних ресурсах.

«Покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним», – резюмується у повідомленні.

Як повідомлялося, у Закарпатській області на хабарі в 80 тисяч гривень затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича.

Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.

До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.