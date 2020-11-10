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    Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»

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    <p><span>За попередньою інформацією,</span>&nbsp;голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича затримали на хабарі за &laquo;відкати&raquo; на тендерах на дороги і тротуари</p> - Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»

    За попередньою інформацією, голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари

    У Зеленського запевнили, що мають нульову толерантність до корупції

    На Закарпатті СБУ затримала новообраного від партії «Слуга народу» голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

    В Офісі президента України заявили, що «часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому».

    «Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати.  Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції. Усі мають бути рівними перед законом», – йдеться у заяві Офісу президента, оприлюдненій ввечері 20 листопада.

    У Зеленського запевнили, що мають нульову толерантність до корупції.

    «Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей», – додали у Офісі президента.

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    Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»
    Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»
    Офіс президента відреагував на затримання на хабарі голови ОТГ від «Слуги народу»
    Фото: СБУ

    На Банковій долали, що разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для всіх, хто звик жити хабарями та паразитувати на бюджетних ресурсах.

    «Покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним», – резюмується у повідомленні.

    Як повідомлялося, у Закарпатській області на хабарі в 80 тисяч гривень затримали голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича.

    Згідно з попередньою інформацією, Михайла Попелича затримали на хабарі за «відкати» на тендерах на дороги і тротуари.

    До слова, на хабарі попався мер прифронтового міста Кремінна на Луганщині.

    Також на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл і лікарень.

    СБУ кримінал Закарпаття корупція в Україні хабар об'єднані територіальні громади партія Слуга народу Офіс президента
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