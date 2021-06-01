Керівницю підприємства судитимуть за несплату 4,9 млн грн податку

За даними слідства, керівниця підприємства умисно подала недостовірні податкові декларації з плати за землю

Перед судом постане керівниця одного зі столичних підприємств

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків керівницею столичного підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниця підприємства під час здійснення господарської діяльності, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно подала недостовірні податкові декларації з плати за землю. Таким чином вона ухилилась від сплати земельного податку на 4,9 млн грн, що становить особливо великий розмір.

Викрито правопорушення прокурорами спільно із слідчими Головного управління Державної фіскальної служби в Києві.

Як повідомлялося, співробітники Головного управління ДФС у Києві спільно з Управлінням СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну схему виведення в тіньовий обіг понад 20 млн грн щороку.

Минулого тижня правоохоронці проводили обшуки на комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Справа стосується умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві на суму 9 млн грн.

Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського Управління поліції за матеріалами СБУ повідомили про підозру підряднику у заволодінні майже 13 млн грн бюджетних коштів на освітленні депо метрополітену.

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