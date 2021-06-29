Ошукали киян на 17 млн грн. Шахраї організували фейкові обмінники валют
Правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникіам злочинної групи
Печерська окружна прокуратура Києва спільно із відділом нагляду за додержанням законів органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах під виглядом обміну валют. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність вказаної злочинної групи ще у квітні 2021 року, затримавши на «гарячому» чотирьох учасників групи після вчинення чергового злочину. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.
У ході слідства встановлено сімох учасників злочинної групи, які діяли на території столиці протягом 5 місяців та причетні до щонайменше восьми аналогічних злочинів.
За попередніми оцінками, зловмисникам за увесь час здійснення злочинної діяльності вдалося заволодіти близько 17 млн грн.
Наразі шахраям повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи.
Шістьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одному у вигляді застави.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.
Викрито правопорушення прокурорами спільно зі поліцією Києва.