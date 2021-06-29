Ошукали киян на 17 млн грн. Шахраї організували фейкові обмінники валют

У квітні 2021 року зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.

Правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникіам злочинної групи

Печерська окружна прокуратура Києва спільно із відділом нагляду за додержанням законів органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах під виглядом обміну валют. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність вказаної злочинної групи ще у квітні 2021 року, затримавши на «гарячому» чотирьох учасників групи після вчинення чергового злочину. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.

У ході слідства встановлено сімох учасників злочинної групи, які діяли на території столиці протягом 5 місяців та причетні до щонайменше восьми аналогічних злочинів.

За попередніми оцінками, зловмисникам за увесь час здійснення злочинної діяльності вдалося заволодіти близько 17 млн грн.

Наразі шахраям повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи.

Шістьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одному у вигляді застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі поліцією Києва.