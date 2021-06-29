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    Ошукали киян на 17 млн грн. Шахраї організували фейкові обмінники валют

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    У квітні 2021 року зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис. - Ошукали киян на 17 млн грн. Шахраї організували фейкові обмінники валют
    У квітні 2021 року зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникіам злочинної групи

    Печерська окружна прокуратура Києва спільно із відділом нагляду за додержанням законів органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо групи осіб за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах під виглядом обміну валют. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність вказаної злочинної групи ще у квітні 2021 року, затримавши на «гарячому» чотирьох учасників групи після вчинення чергового злочину. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.

    У ході слідства встановлено сімох учасників злочинної групи, які діяли на території столиці протягом 5 місяців та причетні до щонайменше восьми аналогічних злочинів.

    За попередніми оцінками, зловмисникам за увесь час здійснення злочинної діяльності вдалося заволодіти близько 17 млн грн.

    Наразі шахраям повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи.

    Шістьом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одному у вигляді застави.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі поліцією Києва.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал шахрайство валютні операції гроші розслідування
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    Ошукали киян на 17 млн грн. Шахраї організували фейкові обмінники валют