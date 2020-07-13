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    Сім областей України не готові до послаблення карантину (список)

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    Карантинні обмеження введені через епідемію коронавірусу - Сім областей України не готові до послаблення карантину (список)
    Карантинні обмеження введені через епідемію коронавірусу

    Епідситуація в семи області не відповідає визначеним критеріям

    Станом на 13 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    До цього переліку увійшли:

    1. Вінницька,
    2. Волинська,
    3. Донецька,
    4. Закарпатська,
    5. Рівненська,
    6. Харківська,
    7. Чернігівська області.

    Так, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

    У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.

    — 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    Цей же показник перевищує норму у Волинській

    У Рівненській та Харківській областях вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

    А на Чернігівщині  населення недостатньо охоплене тестуванням.

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    Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

    • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
    • середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
    • коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
    • показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54133
    • Одужали
      26503
    • Хворіють
      26232
    • Померли
      1398

    Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.

    Міністерство охорони здоров'я Україна карантин коронавірус
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