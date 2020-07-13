Сім областей України не готові до послаблення карантину (список)



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Карантинні обмеження введені через епідемію коронавірусу

Епідситуація в семи області не відповідає визначеним критеріям

Станом на 13 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

До цього переліку увійшли:

Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська, Чернігівська області.

Так, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.

У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.

— 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

Цей же показник перевищує норму у Волинській,

У Рівненській та Харківській областях вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.

А на Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.

Коронавірус в Україні

Всього 54133

Одужали 26503

Хворіють 26232

Померли 1398

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Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.