Сім областей України не готові до послаблення карантину (список)
Епідситуація в семи області не відповідає визначеним критеріям
Станом на 13 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
До цього переліку увійшли:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Рівненська,
- Харківська,
- Чернігівська області.
Так, у Вінницькій області перевищує показник динаміки коронавірусного захворювання.
У Волинській - вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
Закарпатській області перевищують показники завантаженості ліжок і виявлення захворюваності на корона вірус.
— 63,25%, а допустиме значення — менше за 50%. Також там вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
Цей же показник перевищує норму у Волинській,
У Рівненській та Харківській областях вище норми відсоток виявлення захворюваності на коронавірус.
А на Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.
Нагадаємо, карантин не послаблюють у регіонах, де:
- завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я складає понад 50%;
- середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;
- коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;
- показник динаміки зростання випадків Covid-19 понад 10%.
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Всього54133
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Одужали26503
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Хворіють26232
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Померли1398
Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.