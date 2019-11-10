На Київщині нетвереза жінка за кермом розтрощила 6 припаркованих авто (відео)



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Скрін з відео

Сталося це просто поблизу райвідділу поліції

У місті Боярка, що розташоване за 22 кілометри від столиці жінка напідпитку скоїла ДТП.

Відомо, що жінка на Fordі перебувала у нетверезому стані й не впоралась з кермуванням. Про це пише фейсбук-сторінка «Київ Оперативний».

Порушниця влетіла у припарковані автівки. Чотири автомобілі з шести відновленню не підлягають.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, в Обухівському районі Києва сталася аварія за участю п’яти автомобілів. У Козині водій BMW на високій швидкості вилетів на зустрічну і протаранив чотири автомобіля. Одну з машин занесло в кювет, де вона перекинулася і загорілася.

Як повідомлялося, У Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.