У Києві обмежать рух на Північному мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження триватиме до 17-ї години 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, у Києві частково обмежать рух на Північному мосту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у зв’язку з виконанням робіт з поточного ремонту покриття на Північному мосту частково обмежать рух з 08:00 до 17:00. Проїзд в напрямку Троєщини не перекриватимуть.

Нагадаємо, у центрі Києва на 2 місяці обмежили рух транспорту в зв’язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

Як повідомлялося, у Києві на вихідні, 9 та 10 листопада, автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут через ярмарки.