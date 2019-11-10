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    Новини

    У Києві обмежать рух на Північному мосту

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    У Києві обмежать рух на Північному мосту

    Обмеження триватиме до 17-ї години 11 листопада

    У понеділок, 11 листопада, у Києві частково обмежать рух на Північному мосту.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

    Як повідомляється, у зв’язку з виконанням робіт з поточного ремонту покриття на Північному мосту частково обмежать рух з 08:00 до 17:00. Проїзд в напрямку Троєщини не перекриватимуть.

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    Нагадаємо, у центрі Києва на 2 місяці обмежили рух транспорту в зв’язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

    Як повідомлялося, у Києві на вихідні, 9 та 10 листопада, автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут через ярмарки.

    вихідні Київ ремонт КМДА водопостачання
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