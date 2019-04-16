Мінекології закликає українців не купувати пластикові квіти і вінки



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Великдень – це свято життя, тому й церковники радять принести на могилу живі квіти

Внаслідок спалення виробів з пластику відбувається великий викид канцерогенів в атмосферу

Напередодні головного свята християн – Великодня, в Міністерстві екології та природних ресурсів України закликають не купувати пластикові квіти та вінки.

Про це прес-служба Мінприроди написала на власній сторінці в Facebook.

«Закликаємо не лише львів'ян не купувати пластикові квіти та вінки. Така практика набуває масштабності у всіх регіонах України напередодні Великодня. Нагадуємо, що у наслідок спалення цих виробів з пластику відбувається великий викид канцерогенів в атмосферу. Крім того, час розкладу пластику та паперу, просоченого парафіном, дуже тривалий. Великдень – це свято життя, тому церковники радять принести на могилу живі квіти», - зазначили в міністерстві.

До слова, раніше президент Петро Порошенко заявив, що необхідно змінити механізм екоподатку. Він висловив переконання у необхідності створити механізм екологічного податку, «що залишається суб'єкту місцевого самоврядування та підприємству, якщо викиди зменшуються».



Нагадаємо, що Великдень християни православного обряду цього року відзначають 28 квітня, католики – 21 квітня. У зв’язку зі святкуванням християнами Великодня за Григоріанським календарем для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від конфесійної приналежності, 22 квітня буде вихідним днем.

Також нагадаємо, що цього року українці відпочиватимуть п’ять днів на Великдень.

- 27 квітня – субота, вихідний;

- 28 квітня – Великдень, неділя, вихідний;

- 29 квітня – понеділок, вихідний на честь Великодня;

- 30 квітня – вівторок – вихідний (його українці відпрацюють 11 травня, у суботу);

- 1 травня – День праці, вихідний.