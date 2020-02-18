Головний митник «Жулян» засвітився у справі про підробку митних платежів



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В.о. очільника митного посту аеропорту «Київ» Юрій Савчук ховав обличчя від журналістської камери Фото: скріншот відео

При зарплаті у 10 тис. грн Юрій Савчук їздить на дорогій автівці і позичив третій особі $120 тис.

Теща та тесть в.о. керівника митного посту аеропорту «Київ» (Жуляни) Юрія Савчука, які живуть і працюють в Козятині, стали власниками квартири в Києві та дорогої іномарки. А сам митник зумів позичити третій особі 120 тисяч доларів при зарплатні у 10 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у сюжеті для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Тесть митника працює в Козятинській лікарні. За останні 10 років чоловік отримав близько 750 тисяч гривень офіційного прибутку. При цьому у 2017-му він став власником квартири в Києві з ринковою вартістю близько $60 тисяч. В цій квартирі проживає сам Савчук.

За рік, у 2018-му, теща митника, яка працює в Козятинській райдержадміністрації, купила Mercedes-Benz GLC 250. Таке авто коштує в середньому $30 тисяч.

Сам Юрій Савчук протягом останніх 4 років роботи на митниці отримував зарплату в середньому не більше 10 тисяч гривень на місяць. Але в судовому реєстрі журналісти знайшли інформацію про те, що у 2014-му Савчук позичив $120 тисяч приватній особі. Кошти були позичені Олександру Кандаурову, власнику фірми «Гарантія Плюс». Фірма фігурує у кримінальній справі щодо підробки митних платежів. За версією правоохоронних органів підприємство використовувалось для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов’язаних з вивезенням за межі території України кольорових металів під виглядом металобрухту.

Пояснювати походження 120 тисяч доларів і відносини з Кандауровим Савчук відмовився. Натомість, прямо під час інтерв’ю сів за кермо BMW Х5, вартістю щонайменше $40 тис.





Цього автомобіля в декларації митника немає.