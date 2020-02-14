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    СБУ заблокувала схему вимагання грошей з бізнесменів на митному посту «Аеропорт-Херсон» (відео)

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    СБУ заблокувала схему вимагання грошей з бізнесменів на митному посту «Аеропорт-Херсон» (відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу

    Служба безпеки України блокувала схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовцями митного посту «Херсон-Аеропорт» Чорноморської митниці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними слідства, митники налагодили механізм вимагання грошей з підприємців, які займаються імпортом товарів широкого вжитку з однієї з країн Близького Сходу. За різні суми хабарів посадовці «не помічали» можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов’язкових платежів під час здійснення контролю ввезення товарів, що завдавало збитки держбюджету.

    За оперативною інформацією, «тариф» залежав від вартості багажу і становив від $300 до $500 з людини.

    За попередніми даними, за зміну сума одержаної фігурантами неправомірної вигоди становила до $4 тис.

    Правоохоронці затримали одного із посадовців, ймовірно причетного до схеми, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання чергового хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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    СБУ заблокувала схему вимагання грошей з бізнесменів на митному посту «Аеропорт-Херсон» (відео)
    СБУ заблокувала схему вимагання грошей з бізнесменів на митному посту «Аеропорт-Херсон» (відео)
    СБУ заблокувала схему вимагання грошей з бізнесменів на митному посту «Аеропорт-Херсон» (відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    Операція проводилась спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.


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