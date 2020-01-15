Грабежі та крадіжки: за добу у Києві сталося понад 200 злочинів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція встановила підозрюваних у 40 випадках

За минулу добу, 14 січня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 239 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

грабежі – 5;

хуліганства – 2;

крадіжки – 115;

незаконні заволодіння автотранспортом — 1 .

У поліції зазначили, що у 40 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня до Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту невідомі намагалися зламати мобільний термінал. Правоохоронці з‘ясували, що правопорушники підійшли до платіжного терміналу та за допомогою викрутки і лому зламали його, але викрасти гроші їм не вдалось.

Правоохоронці затримали дует крадіїв. Ними виявились мешканці столиці, 1990 та 1998 років народження.

Раніше поліція затримала молодика, який здійснив серію крадіжок із хлібних кіосків на вулиці Градинська та проспекті Маяковського.