На Лук’янівці двоє молодиків намагалися пограбувати платіжний термінал (фото)



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Зловмисники за допомогою викрутки і лому зламали термінал, але викрасти гроші їм не вдалось Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому»

У ніч на 14 січня до Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на зупинці громадського транспорту невідомі намагаються зламати мобільний термінал. Першими на місце події прибули патрульні поліцейські, які й затримали двох молодиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчо-оперативна група управління поліції провела огляд місця події та зафіксувала пошкоджений термінал. Також правоохоронці з‘ясували, що правопорушники підійшли до платіжного терміналу та за допомогою викрутки і лому зламали його, але викрасти гроші їм не вдалось.

Правоохоронці затримали дует крадіїв у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились мешканці столиці, 1990 та 1998 років народження, один із них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.