Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах



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Під час обшуку у молодиків поліція вилучила наркопродукцію Фото: Нацполіція

Наркозбувачам загрожує до восьми років позбавлення волі

Сектор кримінальної поліції Ірпінського та Бучанського відділень спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності, за участі полку поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом прокуратури Ірпеня викрили двох збувачів наркотиків.

Поліцейські встановили, що 20-ти річний студент разом із на рік старшим приятелем продавали наркотичні засоби через Telegram-канал. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході проведення невідкладних обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільний телефон з чатом в телеграм-каналу з продажу канабісу, банківські картки, рекламні візитівки. Також вилучено наркопродукцію: пакети з речовиною рослинного походження. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.