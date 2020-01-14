  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах

    • Розсилка
    Під час обшуку у молодиків поліція вилучила наркопродукцію - Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах
    Під час обшуку у молодиків поліція вилучила наркопродукцію
    Фото: Нацполіція

    Наркозбувачам загрожує до восьми років позбавлення волі

    Сектор кримінальної поліції Ірпінського та Бучанського відділень спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності, за участі полку поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом прокуратури Ірпеня викрили двох збувачів наркотиків.

    Поліцейські встановили, що 20-ти річний студент разом із на рік старшим приятелем продавали наркотичні засоби через Telegram-канал. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В ході проведення невідкладних обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільний телефон з чатом в телеграм-каналу з продажу канабісу, банківські картки, рекламні візитівки. Також вилучено наркопродукцію: пакети з речовиною рослинного походження. Речові докази направили на проведення відповідних експертиз.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах
    Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах
    Під Києвом затримано двох молодиків, які продавали наркотики у соцмережах

    Наразі підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

    Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, придбання, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Подальшу долю зловмисників вирішить суд.

    Національна поліція України кримінал Київщина наркотики злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ