У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

За місцями проживання підозрюваних у Києві та області вилучено пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler&Koch, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення і збуту в нашій країні вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України. Потім у спеціально облаштованих майстернях з деталей виготовлялася бойова зброя.

Співробітники спецслужби впродовж поточного року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання та збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. «Клієнтів» зловмисники підшукували через власні зв’язки у колах легальних покупців зброї.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження у Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler&Koch, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.

За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню із відновлення бойових властивостей зброї.

Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передані на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10.