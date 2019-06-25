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    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)

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    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    За місцями проживання підозрюваних у Києві та області вилучено пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler&Koch, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів

    Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення і збуту в нашій країні вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України. Потім у спеціально облаштованих майстернях з деталей виготовлялася бойова зброя.

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    Співробітники спецслужби впродовж поточного року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання та збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. «Клієнтів» зловмисники підшукували через власні зв’язки у колах легальних покупців зброї.

    Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження у Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler&Koch, понад тисячу набоїв, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.

    За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню із відновлення бойових властивостей зброї.

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    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    У Києві СБУ блокувала потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передані на експертизу.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

    Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10.

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    СБУ Київ зброя Київщина
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