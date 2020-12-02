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    Міську електрички хочуть об’єднати з метро і швидкісним трамваєм

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    Планується будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів міської електрички - Міську електрички хочуть об’єднати з метро і швидкісним трамваєм
    Планується будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів міської електрички
    Фото з відкритих джерел

    Внутрішньоміський залізничний вузол планують звільнити від вантажних потоків

    У проєкті Генерального плану Києва в положеннях щодо розбудови транспортної інфраструктури окрема увага приділена міській залізниці.

    Про це повідомляється на сторінці Генерального плану Києва у Facebook.

    Зокрема, планується:

    • звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його як швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном і швидкісним трамваєм;
    • будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на ст. Дарниця;
    • включення у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь);
    • збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби;
    • будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів;
    • організація зручних підходів, пересадочних вузлів з іншими видами транспорту, що включають позавуличні пішохідні переходи, перекриття платформ;
    • реорганізація територій біля станцій залізниці, створення нових міських майданів, організація підвозу пасажирів наземним транспортом, спорудження перехоплюючих паркінгів.

    Як повідомлялося, згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину.

    Нагадаємо, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%

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    Теги: Київ громадський транспорт метро потяг залізниця
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