Міську електрички хочуть об’єднати з метро і швидкісним трамваєм
Планується будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів міської електрички
Фото з відкритих джерел
Внутрішньоміський залізничний вузол планують звільнити від вантажних потоків
У проєкті Генерального плану Києва в положеннях щодо розбудови транспортної інфраструктури окрема увага приділена міській залізниці.
Про це повідомляється на сторінці Генерального плану Києва у Facebook.
Зокрема, планується:
- звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його як швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном і швидкісним трамваєм;
- будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на ст. Дарниця;
- включення у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь);
- збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби;
- будівництво 6 нових залізничних станцій та зупинних пунктів;
- організація зручних підходів, пересадочних вузлів з іншими видами транспорту, що включають позавуличні пішохідні переходи, перекриття платформ;
- реорганізація територій біля станцій залізниці, створення нових міських майданів, організація підвозу пасажирів наземним транспортом, спорудження перехоплюючих паркінгів.
Як повідомлялося, згідно з проєктом нового Генерального плану Києва у найближчі 5-7 років планується розпочати будівництво метро на Троєщину.
Нагадаємо, проєкт Генерального плану Києва розроблений на 99%.
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