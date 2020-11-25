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    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)

    • Розсилка
    Віталій Кличко спустився з метробудівцями в тунель - Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Віталій Кличко спустився з метробудівцями в тунель
    Фото: пресслужба мера Києва

    У кінці 2021 року планують відкрити дві нові станції метро

    Роботи з будівництва метрополітену в напрямку Виноградаря тривають за графіком. Наприкінці наступного року місто планує відкрити дві нові станції. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    Також він показав відео про те, як відбувається будівництво.

    «Роботи відбуваються на всіх шести будмайданчиках нової ділянки метрополітену. Там вже перенесли тепломережі і продовжують винесення інженерних мереж з-під ділянок будівництва метрополітену. На вулиці Межовій розібрали будівлі Станції технічного обслуговування, що заважали будівництву», – повідомив Кличко.

    «На будмайданчику на перетині вулиць Північно-Сирецької і Межової метробудівці просунулися суттєво – під землю. Тут працює тунелепрохідницький комплекс, який фахівці назвали «Галиною». Він вже пройшов 425 метрів правого перегінного тунелю в напрямку станції метро «Сирець», – розповів мер.

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    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)
    Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)

    Як запевняють метробудівці, роботи тривають за графіком.

    Теги: Віталій Кличко Київ метро будівництво
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