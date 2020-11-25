Кличко перевірив, як просувається будівництво метро на Виноградар (фото, відео)

У кінці 2021 року планують відкрити дві нові станції метро

Роботи з будівництва метрополітену в напрямку Виноградаря тривають за графіком. Наприкінці наступного року місто планує відкрити дві нові станції. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Також він показав відео про те, як відбувається будівництво.

«Роботи відбуваються на всіх шести будмайданчиках нової ділянки метрополітену. Там вже перенесли тепломережі і продовжують винесення інженерних мереж з-під ділянок будівництва метрополітену. На вулиці Межовій розібрали будівлі Станції технічного обслуговування, що заважали будівництву», – повідомив Кличко.

«На будмайданчику на перетині вулиць Північно-Сирецької і Межової метробудівці просунулися суттєво – під землю. Тут працює тунелепрохідницький комплекс, який фахівці назвали «Галиною». Він вже пройшов 425 метрів правого перегінного тунелю в напрямку станції метро «Сирець», – розповів мер.

Як запевняють метробудівці, роботи тривають за графіком.