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    Грип активізувався: у Києві кількість хворих перевищила 11 тисяч

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    Зростання захворюваності на грип відбулося за рахунок як дорослого населення, так і дитячого - Грип активізувався: у Києві кількість хворих перевищила 11 тисяч
    Зростання захворюваності на грип відбулося за рахунок як дорослого населення, так і дитячого
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип і ГРВІ зросла на 14%

    У Києві за минулий тиждень, з 2 по 8 листопада, зареєстровано 11286 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,2%. Наразі показник захворюваності становить 380,3. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 14,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4379 (зростання на 13,3%), дорослих – 6907 (зростання на 14,7%).

    У структурі захворюваності діти становлять 38,8%, а на попередньому тижні – 39,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 22,5% – зареєстровано 2 125 випадків.

    До медичних закладів за 45 тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 34 – діти.

    Як повідомлялося, за 44 тиждень цього року у Києві зафіксували майже 10 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ.

    Столичний лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, чим відрізняються симптоми та лікування грипу і коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      469018
    • Хворіють
      251310
    • Одужали
      209143
    • Померли
      8565

    За минулу добу, 8 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 195 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 листопада було 943 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 44920 випадків захворювання на Covid-19.

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