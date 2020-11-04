Чим відрізняються симптоми та лікування грипу й коронавірусу: пояснення лікаря (відео)

При лікуванні коронавірусу заборонені ті препарати, що приймаються при грипі, і навпаки

Симптоми грипу та ГРВІ та перебіг захворювання на них у порівнянні з коронавірусом – дещо різні.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу продемонстрував відео, у якому лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, чим відрізняються симптоми та лікування грипу і коронавірусу.

«Грип дуже відрізняється від Covid-19. Класично при грипі вся картина розвивається дуже швидко. Найважчі та найяскравіші симптоми ми бачимо в перший день. Це - висока температура – до 39-40 градусів. Це міальгія, біль, ломота у всьому тілі. І це не стільки біль в горлі, як сухий кашель. Ці симптоми дуже яскраві в перший, другий, третій день. До п’ятого-шостого дня ми бачимо, як симптоми зменшуються», - розповів лікар.

Він зазначив, що при коронавірусі все навпаки – «ця хвороба розганяється поступово». «В перший день хвороби взагалі може не бути ніяких симптомів, лише певна слабкість та ломота в тілі. В другий-третій день може бути температура 37,1-37,2. А висока температура і важкі прояви – наприкінці першого тижня хвороби», - повідомив інфекціоніст.

Він підкреслив, що при лікуванні коронавірусу заборонені ті препарати, що приймаються при грипі, а при грипі – ті, які при Covid-19. «При коронавірусі перші 4-5 діб лікування симптоматичне: заборонені гормони, заборонені антибактеріальні препарати, заборонені будь-які імуностимулятори, противірусні, - зазначив лікар. – Тому якщо ми встигаємо за ці перші 4-5 днів правильно поставити діагноз, то при грипі людина на 5-6 день або одужає, або нам поступово буде зрозуміло, з чим саме ми маємо справу. При коронавірусі ми вже включаємо арсенал тих засобів, що прописані в протоколі».

«Тому будьте уважними до свого здоров’я. І при перших же ознаках захворювання звертайтеся до сімейного лікаря! Із власного досвіду скажу: коронавірус – хвороба підступна і виснажлива. Ліків від неї поки що немає. І сьогодні важливо кожному бути обережним, щоб убезпечити і себе, і тих, хто поруч. Пам’ятайте про маски, антисептики, дотримання соціальної дистанції», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві зафіксували вже майже 10 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ.

За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.