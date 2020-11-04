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    Ситуація з коронавірусом погіршується: Кличко відзвітував про дії Києва (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Ситуація з коронавірусом погіршується: Кличко відзвітував про дії Києва (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    У столичному транспорті посилять карантинні обмеження

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки додаткових лабораторій відкриють у столиці для тестування хворих на коронавірус;
    • які заходи посилять у столичному громадському транспорті;
    • скільки хворих на ГРВІ та грип у Києві.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      420617
    • Хворіють
      236482
    • Одужали
      176404
    • Померли
      7731

    Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

    Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом. 

    Віталій Кличко Київ грип карантин кияни коронавірус
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