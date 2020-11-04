Ситуація з коронавірусом погіршується: Кличко відзвітував про дії Києва (відео)
У столичному транспорті посилять карантинні обмеження
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки додаткових лабораторій відкриють у столиці для тестування хворих на коронавірус;
- які заходи посилять у столичному громадському транспорті;
- скільки хворих на ГРВІ та грип у Києві.
Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.
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Всього420617
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Хворіють236482
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Одужали176404
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Померли7731
Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.
Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.