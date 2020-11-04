Ситуація з коронавірусом погіршується: Кличко відзвітував про дії Києва (відео)

У столичному транспорті посилять карантинні обмеження

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;

скільки додаткових лабораторій відкриють у столиці для тестування хворих на коронавірус;

які заходи посилять у столичному громадському транспорті;

скільки хворих на ГРВІ та грип у Києві.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Коронавірус в Україні

Всього 420617

Хворіють 236482

Одужали 176404

Померли 7731

Копіювати код для вставки

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.