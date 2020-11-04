Грип наступає: у Києві вже майже 10 тис. хворих

На грип у Києві наразі хворіє більше дорослих, ніж дітей

Крім коронавірусу, у столиці «ходять» грип і ГРВІ

У Києві зафіксували вже майже 10 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Окрім коронавірусу, зараз загострилися сезонні захворювання. Зокрема – на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстровано майже 10 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип», – сказав він.

Кличко зауважив, що симптоми цих захворювань та їх перебіг у порівнянні з коронавірусом – дещо різні.

«Тому будьте уважними до свого здоров’я. І при перших же ознаках захворювання звертайтеся до сімейного лікаря! Із власного досвіду скажу: коронавірус – хвороба підступна і виснажлива. Ліків від неї поки що немає. І сьогодні важливо кожному бути обережним, щоб убезпечити і себе, і тих, хто поруч. Пам’ятайте про маски, антисептики, дотримання соціальної дистанції», – наголосив мер.

Як повідомлялося, у Києві за 44-й тиждень 2020 року зареєстровано 9888 хворих на грип та ГРВІ.

За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 856 людей. Це на 67 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 листопада було 789 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 40390 випадки захворювання на Covid-19. Це найвища добова кількість нових хворих у Києві від початку епідемії.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Раніше Кличко Кличко заявляв, що запровадження суворого карантину в столиці буде вже крайнім заходом.



