  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом

    • Розсилка
    Фахівець запропонував кожен день давати людині з температурою нюхати тканину, натерту часником - Лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом
    Фахівець запропонував кожен день давати людині з температурою нюхати тканину, натерту часником

    Основний симптом коронавірусу – втрата нюху, тому це може вважатися ефективним для діагностики

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський запропонував простий спосіб для діагностування Covid-19 у людини без спеціальних аналізів. Про це медик написав у своєму Telegram-каналі.

    Фахівець нагадав, що основний симптом коронавірусу – втрата нюху. 

    Комаровський пояснив це тим, що вірус впливає на особливі нервові клітини. 

    Лікар зауважив, що нежиті під час Covid-19 практично немає.

    «Тому саме цей симптом може вважатися ефективним для діагностики, тобто тестом. «Чим це пахне?» – набагато точніше, ніж будь-яка термометрія», – стверджує Комаровський. 

    Фахівець запропонував кожен день давати людині з температурою нюхати тканину, натерту часником. «Якщо людина відчуває запах, то можна говорити про «банальне» ГРВІ», – запевняє Комаровський.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    лікар грип хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies