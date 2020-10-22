Лікар Комаровський розкрив простий спосіб розпізнати людину з коронавірусом



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Фахівець запропонував кожен день давати людині з температурою нюхати тканину, натерту часником

Основний симптом коронавірусу – втрата нюху, тому це може вважатися ефективним для діагностики

Лікар і телеведучий Євген Комаровський запропонував простий спосіб для діагностування Covid-19 у людини без спеціальних аналізів. Про це медик написав у своєму Telegram-каналі.

Фахівець нагадав, що основний симптом коронавірусу – втрата нюху.

Комаровський пояснив це тим, що вірус впливає на особливі нервові клітини.

Лікар зауважив, що нежиті під час Covid-19 практично немає.

«Тому саме цей симптом може вважатися ефективним для діагностики, тобто тестом. «Чим це пахне?» – набагато точніше, ніж будь-яка термометрія», – стверджує Комаровський.

Фахівець запропонував кожен день давати людині з температурою нюхати тканину, натерту часником. «Якщо людина відчуває запах, то можна говорити про «банальне» ГРВІ», – запевняє Комаровський.

Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.