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    Грип стрімко поширюється Києвом: 11 тис. хворих за тиждень

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    На грип і ГРВІ у Києві за тиждень захворіли понад 7,8 тисяч дорослих - Грип стрімко поширюється Києвом: 11 тис. хворих за тиждень
    На грип і ГРВІ у Києві за тиждень захворіли понад 7,8 тисяч дорослих
    Фото з відкритих джерел

    Минулого тижня до медичних закладів Києв госпіталізували 448 пацієнтів із грипом і ГРВІ

    У Києві минулого тижня, з 11 по 17 січня, зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Хочу звернути увагу, що лікарі фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб. Так, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ», – сказав Кличко. .

    Із тих, хто захворів:

    • понад 7,8 тисяч дорослих,
    • майже 3 тисячі дітей, половина хворих дітей – шкільного віку.

    Кличко повідомив, що до медичних закладів міста госпіталізували 448 пацієнтів, в тому числі – 24 дитини.

    «Іще раз закликаю всіх берегтися. Одягатися тепло та дотримуватися елементарних правил», – наголосив мер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1172038
    • Одужали
      900749
    • Хворіють
      250031
    • Померли
      21258

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

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    Теги: Віталій Кличко Київ грип кияни коронавірус
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