Грип стрімко поширюється Києвом: 11 тис. хворих за тиждень

На грип і ГРВІ у Києві за тиждень захворіли понад 7,8 тисяч дорослих

Минулого тижня до медичних закладів Києв госпіталізували 448 пацієнтів із грипом і ГРВІ

У Києві минулого тижня, з 11 по 17 січня, зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу звернути увагу, що лікарі фіксують стрімке розповсюдження сезонних хвороб. Так, за даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня в столиці зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ», – сказав Кличко. .

Із тих, хто захворів:

понад 7,8 тисяч дорослих,

майже 3 тисячі дітей, половина хворих дітей – шкільного віку.

Кличко повідомив, що до медичних закладів міста госпіталізували 448 пацієнтів, в тому числі – 24 дитини.

«Іще раз закликаю всіх берегтися. Одягатися тепло та дотримуватися елементарних правил», – наголосив мер.

Коронавірус в Україні

Всього 1172038

Одужали 900749

Хворіють 250031

Померли 21258

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

Читайте також: