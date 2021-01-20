Де на Київщині можна зробити безкоштовний тест на Covid-19 (мапа)

Мешканці Київщини можуть безкоштовно пройти ПЛР-тестування та здати тест на антигени

На Київщині працює понад 100 пунктів безкоштовного тестування на коронавірус

Мешканці Київщини мають змогу пройти безкоштовне тестування на коронавіруса.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

На Київщині розташовується 103 пункти безкоштовного тестування на коронавірус.

Звернувшись туди, жителі області зможуть здати біологічний матеріал для проведення лабораторних досліджень на Covid-19 методом ПЛР, а також пройти експрес-тести на антигени.

Точний перелік пунктів тестування у населених пунктів Київської області можна знайти на інтерактивній мапі від Міністерства охорони здоров’я.

Пункти тестування позначені блакитними кружечками, при наведенні на них можна дізнатися адресу.

Скріншот інтерактивної карти

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 19 січня у Київській області було зафіксовано 66488 випадків захворювання на Covid-19. За добу 18 січня виявлено 150 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 46647 осіб (за добу 284), померли 1069 людей (за добу 5).