Коронавірус і грип: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
Фото: пресслужба мера Києва
У столиці зростає захворюваність на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Так, міський голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували у столиці;
- про відновлення навчання в школах;
- про екологічні проєкти міста.
Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.