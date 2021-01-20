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    Коронавірус і грип: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Коронавірус і грип: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    У столиці зростає захворюваність на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, міський голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували у столиці;
    • про відновлення навчання в школах;
    • про екологічні проєкти міста. 

    Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ грип кияни коронавірус
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