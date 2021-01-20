Коронавірус і грип: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

У столиці зростає захворюваність на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Так, міський голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на грип і ГРВІ зафіксували у столиці;

про відновлення навчання в школах;

про екологічні проєкти міста.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, у Києві коронавірус виявлено у 606 людей. Це на 31 особу менше більше, ніж за попередню добу (за добу 18 січня було 637 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 124240 випадків захворювання на Covid-19.